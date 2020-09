Pescava a strascico sottocosta: sanzionato il comandante del peschereccio

Lo hanno fermato davanti alle costa di Giovinazzo mentre, in zona vietata, svolgeva attività di pesca a strascico. Il peschereccio, che si è reso reo dell’illecito, ha base nel porticciolo di Santo Spirito. È stato raggiunto da un battello della Guardia Costiera di Molfetta, durante il servizio di pattugliamento per il contrasto alla pesca illegale. Gli uomini della Guardia Costiera hanno potuto constatare che il natante era impegnato nella pesca a strascico ad una distanza di circa un chilometro al largo del porto di Giovinazzo, in una zona dove il fondale è profondo solo 28 metri. Una condizione, questa, che è vietata dai regolamenti nazionali ed europei sulla pesca, per la tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino. Fatto rientrare nel porto, al comandante del peschereccio è stata elevata una sanzione di 2000 euro. Come pene accessorie è stata posta sotto sequestro la rete utilizzata per la pesca a strascico e l’assegnazione di 6 punti sia al comandante che alla licenza di pesca. La pescaa strascico è consentita a 6 miglia marine dalla costa e su fondale profondo non meno di 60 metri.