Il primo sportello a supporto delle donne vittime di violenze

È il primo sportello dedicato al supporto e tutela delle donne vittime di violenza sia psicologica che fisica. Sarà aperto a Bari, presso il II Municipio grazie al lavoro dell’associazione «La forza delle donne» e della Presidente della Commissione Pari Opportunità Silvia Russo Frattasi. Il progetto, che ha visto l’approvazione all’unanimità del Consiglio comunale di Bari, sarà al servizio non solo delle donne che vivono nel capoluogo pugliese, ma di chiunque, anche nelle città vicine, sia in difficoltà. «Dalle parole ai fatti» è il commento della presidente dell’associazione, l’avvocato Krizia Colaianni. Lo sportello si avvarrà di professioniste dell’area medica, legale, psicologica ed educativa. Un team che è in grado di dare qualsiasi tipo di supporto alle donne vittime di violenze. Lo sportello sarà aperto ogni martedì dalle 10 alle 13. «La forza delle donne», per l’obiettivo raggiunto vuole ringraziare oltre alla Colaianni e alla Russo Frattasi, il presidente del municipio Avv. Gianlucio Smaldone e la consigliera Anita Maurodinoia.