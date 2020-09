Terzo e ultimo (per il momento) intervento della 2hands sulle spiagge giovinazzesi

Si è conclusa, per il momento, la campagna di «2hands» che in tra diverse giornate a ripulito tratti della costa giovinazzese. «In soli 3 interventi – scrivono sulla loro pagina facebook - nel nostro (e vostro) amato territorio abbiamo rimosso più di 500 kg di rifiuti, restituendo alla natura le nostre bellissime coste». L’ultimo intervento, questa volta realizzato in collaborazione con l’omonima associazione di Molfetta, ha visto operare 75 volontari nella località «il sabbione» alla periferia nord di Giovinazzo. Adulti e ragazzi hanno raccolto complessivamente 182 chilogrammi di rifiuti di ogni genere che opportunamente differenziati sono stati correttamente smaltiti. Un luogo scelto opportunamente per favorire il «lavoro» delle due associazioni gemelle unite per «combattere lo stesso nemico: il degrado inquinante in cui si trovano le nostre spiagge». L’obiettivo primario di «2hands Organization», rimane quello di aumentare sempre più il livello di consapevolezza del problema dell’inquinamento, «pertanto vedere tante persone cooperare per la stessa causa è molto incoraggiante».