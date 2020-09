Al via gli adeguamenti delle scuole alle misure anti covid

Sono cominciati i lavori per adeguare le aule scolastiche alle nuove disposizioni per il contenimento del rischio epidemiologico da covid 19. Lavori che stanno interessando tutte le strutture scolastiche gestite dal Comune di Giovinazzo. Gli interventi in atto sono mirati all’ampliamento degli spazi a disposizione, alla creazione di accessi diversificati, per evitare tutte le occasioni di assembramento incontrollato. Sarà apposta una adeguata segnaletica,, posizionati i nuovi banchi, già ordinati, e tutti gli accorgimenti previsti dalle linee guida diramate dal Ministero dell’Istruzione. Ma questi lavori saranno sufficienti per ospitare tutti gli alunni? Ci saranno abbastanza aule, visto che inevitabilmente gli spazi dovranno dilatarsi? «Al momento ci stiamo adoperando con quello che abbiamo – ha risposto il sindaco Tommaso Depalma – a breve dovranno essere fatte altre valutazioni sulla base del numero dei ragazzi che frequenteranno le scuole primarie e secondarie e il numero delle aule disponibili . Sappiamo di avere sempre carenza di spazi idonei all’apprendimento, ma stiamo valutando ipotesi alternative. Sicuramente troveremo tutte le soluzioni più adatte alle nuove esigenze per consentire la frequenza ai nostri alunni in tutta sicurezza». Per il personale docente e non docente che servirà per supportare le mutate esigenze scolastiche è tutta un’altra storia.