Ancora un intervento della «2hands»

È incessante l’attività dei volontari della «2hands» l’associazione che per questa estate si è posta come obiettivo quello di ripulire le spiagge giovinazzesi. Teatro del loro intervento il tratto di spiaggia adiacente agli ex Marmi Barbone. Una zona defilata rispetto alle altre spiagge locali, ma non per questo meno «sporca» e invasa da rifiuti di ogni genere. «Una zona – dicono i volontari - tanto bella quanto abbandonata a se stessa». E così la conta dei rifiuti raccolti ammonta a 70 bustoni riempiti di plastica, vetro, polistirolo, gomme, legno e indifferenziato, per un totale di oltre 334 chilogrammi di rifiuti accuratamente separati e differenziati. Il prossimo intervento programmato è per il 31 agosto. Obiettivo: il Sabbione, località tra Giovinazzo e Molfetta. La «2hands» di Giovinazzo, per quella occasione agirà con l’omonima associazione molfettese. «Nel nome della salvaguardia del territorio».