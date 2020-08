«Vorrei denunciare sul vostro sito il comportamento alquanto scorretto e direi vandalistico di alcuni individui». È questo l’inizio di un messaggio arrivato alla nostra redazione. Ad inviarlo un lettore, a dir poco indignato per la condizione dell’agro giovinazzese, invaso da rifiuti di ogni genere. «Innanzitutto – scrive il lettore - un immenso grazie a tutti coloro che si impegnano ogni giorno per tenere pulita la nostra città. Sotto l'acqua o con il sole la spazzatura vengono a ritirarla ogni giorno sotto casa ma c'è qualcuno che non ha ancora ben chiaro come comportarsi e preferisce inquinare con rifiuti di ogni genere il mondo che generosamente lo ospita. Credo sia Giovinazzo in zona Macchia Carbonara (vicino Molfetta prolungamento della Via delle Carrare) definito percorso delle Architetture rurali ma nella realtà è la dimostrazione che l'intelligenza è un dono di pochi». Le condizioni della zona indicata sono ben visibile nella carrellata di foto arrivate in redazione. «Pochi ignoranti – continua il messaggio - rovinano il più bello dei nostri territori; se volessi fare una passeggiata con la tua famiglia e con i tuoi piccoli respiri solo Eternit e amianto. Non è giusto e avvisiamo queste brave persone che devono sperare di non incontrare nessuno di noi quando compiono questi scarichi. Ci sono le isole ecologiche e basta fare una chiamata perché il personale venga su appuntamento a ritirare il voluminoso. Eternit e i rifiuti speciali possono essere sicuramente smaltiti contattando la Polizia locale anche se l'Asm non li tratta». E poi: «Siate più civili ed i vostri figli vi ringrazieranno».

Messaggi come questo nella nostra redazione ne arrivano continuamente. Come nota a margine: se un gruppo di volontari si adopera per ripulire le spiagge e le coste giovinazzesi, se i nostri lettori o comuni cittadini continuano a denunciare lo stato di degrado delle nostre campagne, significa che qualcosa non funziona come dovrebbe. A cominciare dall’educazione di chi pur potendo fare diversamente, scarica i propri rifiuti ovunque.