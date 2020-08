Rubava da 10 anni l’energia elettrica. Arrestato dai Carabinieri

Il contatore dell’Enel disattivato ma i locali erano illuminati e gli elettrodomestici in funzione. L’anomalia è subito balzata agli occhi dei Carabinieri della stazione di Giovinazzo, coadiuvati dai colleghi dell’unità operativa di Molfetta, entrati nell’abitazione di un 51enne giovinazzese per una perquisizione domiciliare. I militari hanno richiesto subito l’intervento dei tecnici dell’Enel. Dalle loro verifiche, attraverso tutte le misurazioni dell’impianto elettrico dell’abitazione, è risultato che il contatore era staccato per morosità già dal 2010, e mai riattivato. Inoltre i tecnici hanno provveduto al distacco della calotta del contatore, appurando che a monte del predetto contatore, vi era un by-pass, eseguito mediante strappo dei cavi, e successivo allaccio direttamente alla rete pubblica. Ulteriori verifiche hanno fatto appurare il valore del danno subito dalla società erogatrice di energia elettrica, che è stato stimato in 5mila euro. Sulla base di tutti gli accertamenti effettuati, il 51enne è stato portato in caserma, dove è stato arrestato per furto aggravato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, l’umo è stato posto agli arresti domiciliari. Presumibilmente al buio, almeno fino a che non regolerà la sua posizione debitoria nei confronti dell’Enel.