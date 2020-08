Raccolti 110 kg di rifiuti di ogni genere da 85 volontari

Oltre 110 chilogrammi di rifiuti raccolti dai volontari della «2hands» nel pomeriggio di lunedì scorso nel tratto di costa tra la Rotonda e l’ex macello.Sono stati raccolti e differenziati 32 kg di plastica, 52 kg di indifferenziato, 13 kg di vetro e 6 kg tra polistirolo e metalli. Un carico non indifferente che lascia intendere la poca sensibilità di chi frequenta le coste e il mare di Giovinazzo nel rispettare l’ambiente. Quello stesso ambiente di cui poi usufruiscono. Ad operare sono stati 85 volontari, più del doppio rispetto alla prima uscita dell’associazione, quella che ha ripulito le scogliere di Campofreddo. «Tutto passa per due mani – è il motivo trainante degli associati- anche un gesto d’amore verso la propria città e il proprio territorio. È da qui che viene il nostro nome, dalle sinergie che si creano fra le persone quando unendo le proprie forze, le proprie mani, raggiungono risultati a cui il singolo non potrebbe aspirare». L’associazione è una «No profit» che si occupa di tutela e protezione ambientale tramite interventi pratici di pulizia nei luoghi di costa, agro e centro urbano. «Il successo dell’intervento – scrivono - si deve anche al supporto e alla collaborazione degli sponsor; un ringraziamento, da parte di tutti i volontari, ai locali Katiuscia e Daiquiri (due attività commerciali che aprono sul lungomare di ponente) che hanno deciso di non rimanere indifferenti e battersi con noi per questa giusta causa. La «2hands» non ha intenzione di fermarsi. Lancia già due diversi appuntamenti per i prossimi giorni. Sono entrambi defilati rispetto alla costa che lambisce il centro città, ma non per questo meno invase da rifiuti di ogni genere. Il primo degli appuntamenti è per il 27 agosto a sud davanti agli ex Marmi Barbone, il secondo a nord del centro abitato, al Sabbione, il 31 agosto.