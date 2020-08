2hands torna a raccogliere rifiuti sulle coste giovinazzesi

Più di 100 chilogrammi di rifiuti raccolti da 40 volontari nel tratto di costa davanti a Campofreddo. Fu questo il risultato della prima uscita ufficiale di «2hands», l’associazione giovinazzese che ha come scopo quello del decoro delle coste e dell’agro. E adesso, come scrivono in un comunicato, «altro giro, altra costa». Ad essere battuta palmo a palmo lunedì prossimo, sarà il tratto di costa compreso tra l’ex macello e la Rotonda. L’invito alla partecipazione è rivolto a chiunque abbia a cuore le sorti delle spiagge e delle scogliere giovinazzesi troppo spesso invase dai rifiuti di ogni genere. Da quello che il mare e le correnti trasportano a riva ma ancor di più quello che gli umani lasciano dopo il loro passaggio. Per questo «l’Associazione 2hands Giovinazzo, facendosi portavoce di un bisogno impellente di cambiamento, si impegna a sensibilizzare sul problema dell’inquinamento ambientale adottando un approccio sistematico, come si evince anche dal fitto calendario dei prossimi interventi in programma» pubblicato sulla loro pagina social. Per chiunque voglia partecipare alla pulizia del tratto di costa, l’appuntamento è per le 18,30 nei pressi del molo di Ponente, meglio conosciuto come il Braccio. L’uso di guanti e mascherina è d’obbligo.