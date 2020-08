Il silenzio sopra tutto

Un silenzio surreale nella piazza antistante la piazza dove sorge la parrocchia di Sant’Agostino, luogo dove ieri pomeriggio si sono svolte le esequie di Anita Marcotrigiano, la 19enne deceduta il 17 agosto per un probabile arresto cardiocircolatorio. Tante le persone in chiesa, l’hanno dovuta chiudere per il contenimento dovuto al Codiv, tantissime fuori, con un folto gruppo di amici radunato su un lato della parrocchia. E tante le persone comuni che, pur non avendo rapporti di parentela con la famiglia della giovane, hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai genitori. Tanto che la polizia locale ha dovuto chiudere al traffico la piazza.La morte di Anita aveva suscitato dolore e commozione in tutta la città. Quel dolore e quella commozione si è ripetuta per il suo funerale.