A 20 anni muore nella notte per cause naturali

«Una tragedia». Non ha trovato altri termini il capitano Iodice Francesco, comandante della compagnia dei Carabinieri di Molfetta, nel commentare la morte di una ragazza, non ancora ventenne, deceduta per cause naturali in un appartamentino del centro storico di Giovinazzo. Ad accorgersi del decesso, poco prima delle sei del mattino, il ragazzo che in quel momento era con la giovane. Un ictus o un infarto le probabili cause della morte. Da quanto hanno potuto ricostruire, la giovane aveva trascorso la serata in compagnia di amici. La solita passeggiata serale per le vie del centro storico e sui lungomare della città, in cerca forse di refrigerio per sfuggire al forte caldo umido. Poi il rientro in quell’appartamentino e nel corso della notte la tragedia. Il ragazzo, appena si è accorto che la ventenne non respirava più, ha subito dato l’allarme. Sul posto tra i primi ad accorrere, dalle notizie scarne raccolte, una operatrice del 118 che abita in zona. A nulla è servito il massaggio cardiaco e i tentativi di rianimare la giovane. I sanitari, appena giunti, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sono quindi intervenuti i carabinieri e, come da prassi, anche i militari del reparto investigazioni scientifiche per tutti i rilievi del caso. Sgomento e dolore per i genitori, i familiari e tutti gli amici che si sono radunati durante tutta la mattinata davanti al luogo del decesso. Sarà adesso l’autopsia a stabilire l’esatta causa della morte. «Da quanto ci risulta – ha affermato il capitano Iodice – era una brava ragazza. Per questo la tragedia provoca maggior dolore».