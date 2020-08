Alga tossica: cala la concentrazione nel sud barese, livelli alti tra Molfetta e Santo Spirito

Come si legge nel report di Arpa Puglia relativo ai primi 15 giorni di agosto, l’emergenza alga tossica è in lieve miglioramento lungo tutto il litorale barese. Ad eccezione del tratto di mare compreso tra Molfetta e Giovinazzo dove la concentrazione di Ostreopsis ovata è in aumento. Ancora di più a Santo Spirito, con i valori che hanno raggiunto i 31.337 cellule per ogni litro misurate in colonna di acqua. Nel tratto di mare compreso tra Mola e Cozze la presenza dell’alga tossica si è dimezzata, mentre a Monopoli la concentrazione è definita abbondante. Per Arpa per queste condizioni la situazione generale è definita «quasi» da bollino rosso. Come spiega l’agenzia regionale per l’ambiente, alcuni fattori ambientali facilitano la proliferazione dell’alga tossica: le alte temperature, l’alta pressione atmosferica, le condizioni di irraggiamento favorevoli, il mare calmo per un periodo di tempo superiore a 10-15 giorni.