Guida contromano da Giovinazzo a Bari: denunciata la conducente della Lancia Musa

Due bottiglie di birra e altrettante di vino vuote tutte vuote. È quanto i carabinieri hanno rinvenuto, dopo averla fermata, a bordo di una Lancia Musa, al termine di un inseguimento lungo al statale 16, partito dal territorio di Giovinazzo e conclusosi a Bari all’altezza di via Gentile. Un inseguimento scattato perché l’auto, con alla guida una donna di 30 anni originaria di Bisceglie, accompagnata da un’atra donna,stava percorrendo l’importante arteria stradale contro mano. La folle corsa è cominciata intorno alle tre nella notte tra il 15 e 16 agosto. Durante il tragitto ha rischiato di impattare un altro veicolo, una Lancia Y, che solo per la prontezza di riflessi della sua conducente, non ha avuto conseguenze, anche se il veicolo ha impattato il guardrail. Nella folle corsa la Musa ha successivamente urtato frontalmente una Mini Cooper. Al suo inseguimento 3 pattuglie dei Carabinieri, coadiuvate da agenti della Polizia locale di Bari. Le manovre della auto dei Carabinieri infine hanno indotto la conducente della Musa prima ad uscire dalla statale 16 e poi a fermarla definitivamente. I militari hanno chiesto alla donna di sottoporsi al controllo etilometrico, test che è stato rifiutato dalla conducente del veicolo, per questo hanno dovuto denunciarla ma in stato di libertà. Solo ingenti danni per i veicoli che loro malgrado hanno incrociato la Musa durante la folle corsa.