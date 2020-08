Controlli a ferragosto per contrastare il Covid

Più controlli per questo fine settimana che comincia con il Ferragosto. Li ha disposti il Questore di Bari, Giuseppe Bisogno, con particolare attenzione ai luoghi della movida. L’intento è sempre quello di contrastare la diffusione del Covid 19, per questo gli uomini e le donne delle forze dell’ordine sono chiamati a vigilare sulle zone maggiormente frequentate dai giovani. «L'attenzione - ha detto il Questore - sarà focalizzata sul rispetto delle ultime disposizioni emanate dalla Regione Puglia per il riacutizzarsi del fenomeno pandemiologico, vigilando sull'uso delle mascherine, ove previste dalla vigente normativa, e sull'osservanza delle linee guida di settore elaborate per ciascuna tipologia di esercizio di attività economica». Ricordando che in Puglia è obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi dove non è possibile il distanziamento tra persone, quindi anche negli spazi aperti, l’obiettivo dei maggiori controlli sarà focalizzato proprio «alla verifica dei sovraffollamenti nei locali pubblici e all’esterno di questi soprattutto nelel ore serali e notturne».