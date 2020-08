Ferragosto sicuro: i consigli della Guardia costiera

«La regola da rispettare, in via generale, è quella di utilizzare sempre la massima prudenza, sia nel rispetto dei limiti di velocità, sia nel rispetto della fascia di mare riservata alla balneazione (100 metri dalle coste a picco, 200 metri dalle spiagge e dalle scogliere basse). Spesso gli incidenti avvengono propria a causa dell’eccessiva velocità, e comunque di una condotta imprudente del mezzo». È il consiglio che la Guardia costiera rivolge ai diportisti per trascorrere il ferragosto in sicurezza. E proprio per questo fine settimana, annuncia anche il rafforzamento dei propri assetti operativi, prevedendo attività di vigilanza sia a terra che in mare. Assetti che prevedono lì’impiego di 20 militari in servizio alla Capitaneria di porto di Molfetta e all’ufficio marittimo di Giovinazzo, compresi gli equipaggi delle motovedette e dei gommoni. «Per la sicurezza dei bagnanti – è il consiglio della Guardia costiera - si raccomanda di tenersi all’interno della zona di mare riservata alla balneazione (200 metri dalle spiagge e coste rocciose basse, 100 metri dalle coste a picco). Si sconsiglia l’effettuazione di tuffi dagli scogli (tenendo presente che è comunque vietato accedere e tuffarsi dalle barriere e scogliere frangiflutti, e dalle opere foranee in genere). Entrare in acqua quando è issata la bandiera rossa è vivamente sconsigliato. È buona norma inoltre evitare lunghe esposizioni al sole e di proteggersi nelle ore di maggior caldo,e di aspettare un periodo di tempo sufficiente dall’ultimo pasto prima di fare il bagno. Si raccomanda di non allontanarsi dalla spiaggia con materassini, ciambelle e comunque canotti gonfiabili, soprattutto quando spira vento da terra. E anche se si è abili nuotatori, non sopravvalutare le proprie condizioni psicofisiche». Per evitare rischi come dice la Guardia costiera ai diportisti «prima di prendere il mare, è buona norma verificare l’efficienza dell’unità, il livello di carburante, aver effettuato le dovute manutenzione al motore e allo scafo, portare i documenti di bordo e le dotazioni di sicurezza, verificare le condizioni meteo marine, le ordinanze emanate dall’Autorità marittima. Per le moto d’acqua, per la cui conduzione è necessaria la patente nautica, non possono navigare ad una distanza inferiore ai 400 metri dalla costa e superiore a 1 miglio nautico (1852 metri), e nelle seguenti fasce orarie: 11.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00, rispettando gli stessi limiti di velocità previsti per le unità da diporto, cioè 10 miglia orarie».