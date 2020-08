Tamponi nei porti e negli aeroporti pugliesi

Misure di prevenzione più stringenti per chi rientra dall’estero. I porti e gli aeroporti pugliesi si stanno organizzando per questo, recependo l'ordinanza emanata ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza che prevede si facciano tamponi a chi arriva da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, Paesi ritenuti a rischio per l'emergenza Covid. I tamponi saranno somministrati gratuitamente da personale qualificato dell’ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e della Regione. Personale Asl che garantirà un presidio sanitario fisso. Nei porti di Bari e Brindisi, che sono gli attracchi dei traghetti che fanno la spola con l’altra sponda dell’Adriatico, l’Autorità portuale sta studiando la possibilità di effettuare test sierologici a chi arriva dai Paesi ritenuti a rischio, ma a pagamento. Per il presidente dell’autorità portuale Ugo Patroni Griffi, sottoporsi al test per chi transita dai porti pugliesi non sarebbe obbligatorio ma un servizio aggiuntivo. L'ordinanza ministeriale prevede l'obbligo per chi arriva da Grecia, Spagna, Malta e Croazia di effettuare un tampone in aeroporti o porti, oppure nelle strutture sanitarie locali entro 48 ore dal loro arrivo, a meno che non si possieda già un test fatto nelle 72 ore precedenti all'arrivo che dimostri di non essere affetti da Coronavirus. Già da oggi 350 passeggeri arrivati con voli da Spagna e Grecia si sono auto segnalati sul sito della Regione.