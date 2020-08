Salvata una piccola tartaruga a Campofreddo.

Hanno avvistato una piccola tartaruga in difficoltà, avvolta in una vecchia rete e da una busta di plastica. Sono intervenuti, hanno prelevato la «caretta caretta», specie comune nei nostri mari, l’ahho portata in spiaggia e hanno cominciato a liberarla da cordame e plastica. Contemporaneamente hanno avvisato il Centro per il recupero tartarughe di Molfetta, che è subito intervenuto per mettere al sicuro Fiore, così è stata ribattezzata la tartaruga. Protagonisti tre bagnanti che si godevano il mare e il sole nei pressi del camping Campofreddo. Gianni Pagano, Nicola Cataldo e Nicola Bonanova i loro nomi. La piccola Fiore, da quanto si apprende da Pasquale Salvemini, responsabile del centro di recupero molfettese, avrà bisogno di cure. «È stata fortunata ha detto – ha una lesione ad una pinna, ma nel giro di un mese dovrebbe recuperare. Nel frattempo si è nutrita, e questo è un buon segno». Molte tartarughe, anche di grosse dimensioni trovano la morte nei nostri mari a causa delle reti abbandonate sui fondali o per la sempre più presente plastica che può essere scambiato come cibo e che finisce per soffocare le caretta caretta. «Secondo una stima sottodimensionata – riferisce Salvemini – sono migliaia le tartarughe che non riescono a sopravvivere».