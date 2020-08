Un pugno nell’occhio per chi ammira le bellezze di Giovinazzo

Un nostro lettore scrive alla nostra redazione ma si rivolge direttamente al sindaco. La sua è una esternazione verso l’incuria dei padroni degli amici a quattro zampe. Da quanto scrive sarebbe un visitatore abituale di Giovinazzo, innamorato della sua bellezza, ma…

«Signor sindaco – così ci scrive e così ha pubblicato sul suo profilo social - 19 secoli di onorato servizio alla storia, alla cultura e alla bellezza della città di Giovinazzo meritano più rispetto? Ecco, questa è la domanda che le rivolgo dopo una visita alla sua città.

Faccia ripulire subito le Colonne Militari della via Traiana (sec. II d.C.) dal piscio acido e corrosivo degli amici a 4 zampe. Tuteli e protegga i segni del passato che hanno fatto grande la sua città dall'incuria e inciviltà, per poterne continuare a godere della sua bellezza, come lo si fà da duemila anni. E reprima con fermezza le cattive abitudini di trasformare un luogo di storia e di cultura in un pisciatoio pubblico.

Infine, amici di Giovinazzo, più rispetto per i propri “gioielli di famiglia”. Ci sono luoghi più consoni ai bisogni degli amici a 4 zampe».