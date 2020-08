Oltre mezzo anno e ancora non si ripristina un pezzo di marciapiede

Quanto tempo si dovrà aspettare ancora, prima di veder ripristinato il pezzo di cordolo del marciapiede di via Frascolla? Quel grosso blocco di pietra è in bella mostra da svariati mesi. Era in pieno inverno quando, forse per un evento fortuito, il cordolo è stato divelto. Prima lasciato a bordo strada, poi sollevato sul marciapiede, è rimasto lì per tutto questo tempo. Sappiamo che più di una segnalazione è stata fatta agli agenti di Polizia municipale. Sappiamo anche che quelle segnalazioni sono state «girate» agli uffici comunali. Evidentemente, un semplice riassetto ha bisogno di non meno di otto mesi prima dell’intervento. Burocrazia?