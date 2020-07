Un ordigno bellico in mare alla Trincea

Rafinha sarà per la quinta stagione consecutiva in biancoverde

Rafinha, al secolo Rafael Augusto Lanziotti sarà in biancoverde per la quinta stagione consecutiva. Il centrale difensivo ha firmato l’accordo che lo legherà al Giovinazzo per un altro anno. «Ci sono davvero tanti motivi per continuare a sudare ancora per questa maglia – ha detto