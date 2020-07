È un continuo di segnalazioni. Polpette avvelenate lasciate agli angoli delle strade. Le hanno viste vicino al circolo tennis Renna, in via Bovio, nei pressi della stazione. Un nostro lettore le segnala anche in via Colapiccoli, dove dice, le avvisto almeno una volta a settimana. E per non lasciar nessun dubbio ci invia un paio di scatti fotografici.