Confermate le condanne per omicidio a Bitonto nel dicembre 2017

Confermate da parte della Corte di Assise di Appello di Bari, riducendo in parte le pene, le nove condanne inflitte nei confronti di pregiudicati dei clan Conte e Cipriano di Bitonto (Bari) imputati per i quattro agguati mafiosi nell'ultimo dei quali, all'alba del 30 dicembre 2017, fu uccisa per errore l'anziana sarta Anna Rosa Tarantino.

I giudici hanno confermato la condanna a 20 anni di reclusione per il boss Domenico Conte, ritenuto mandante del delitto, per Cosimo Liso e per Alessandro D'Elia. Conte fu catturato a Giovinazzo alcuni mesi dopo l'omicidio, mentre si nascondeva in un villino alla periferia della città. Ridotte le pene nei confronti degli altri sei imputati: Francesco Colasuonno e Rocco Mena (da 6 a 4 anni), Benito Ruggiero (da 6 anni e 8 mesi a 4 anni e 6 mesi), Michele Rizzo (da 3 anni e 4 mesi a 2 anni), i "pentiti" Michele Sabba e Rocco Papaleo, esecutori materiali dell'omicidio Tarantino (da 14 anni a 13 anni e 8 mesi di reclusione per esclusione dell'aggravante mafiosa). Confermate anche da parte dei Giudici le condanne al risarcimento danni nei confronti delle costituite parti civili, i familiari della vittima, il Comune di Bitonto e l'associazione Antiracket.