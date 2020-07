Un positivo al Covid-19 a Giovinazzo

Una persona proveniente dall'estero e alloggiata a Giovinazzo è risultata oggi positiva al Covid-19. Non si tratta di un nostro concittadino.

Lo annuncia tramite il suo profilo facebook il Sindaco Tommaso Depalma così come gli è stato comunicato dalla Prefettura.

La situazione è in ogni caso sotto controllo in quanto la nostra ASL ha messo in campo le misure previste per il contenimento.