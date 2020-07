Crac Popolare di Bari, folla all'esterno del tribunale. Udienza rinviata per assembramenti

E' stata sospesa "per motivi di sicurezza" e rinviata al 24 settembre nell'aula bunker di Bitonto l'udienza sul crac della Banca popolare di Bari.

Troppi avvocati assembrati all'esterno dell'aula di udienza, che erano lì per depositare gli atti di costituzione di parte civile di oltre mille azionisti, e senza possibilità di mantenere il distanziamento sociale, è nata così la decisione di rinviare l’udienza individuando un luogo più grande.



Inizialmente il presidente del collegio, il giudice Marco Guida, aveva organizzato il deposito degli atti di costituzione facendo entrare in aula cinque avvocati per volta.

All'esterno dell'aula, però, nei corridoi e nelle sale di attesa, il numero di persone assembrate, pur tutti indossando le mascherine, era eccessivo e inidoneo a garantire le misure di sicurezza anti-Covid.





Nel processo sono imputati Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore dell'istituto di credito, accusati di diverse condotte di falso in bilancio, falso in prospetto, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza.



"Siamo qui per fare l'udienza e per chiarire che è giusto indagare su quello che è stato effettuato in banca ma bisogna indagare su tutte le posizioni. Convogliare tutto sui due Jacobini mi sembra una scelta singolare", aveva detto l'avvocato Francesco Paolo Sisto, nel collegio difensivo degli ex vertici, entrando nel palazzo di giustizia per la prima udienza del processo.

Con Sisto nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Giorgio Antoci, Guido Carlo Alleva e Giorgio Perroni.