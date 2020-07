Torna a fiorire l’alga tossica

Torna l’incubo dell’alga tossica. Con l’innalzarsi delle temperature il micro organismo a ripreso a fiorire e con il vento di maestrale a diffondersi nell’aria con il rischio di provocare per effetto aerosol, riniti e febbricole a chi ne viene in contatto, effetti ben conosciuti che svaniscono nel giro di poche ore. Le aree di fioritura della Ostreopsis ovata, questo il nome scientifico dell’alga, sono sempre le stesse. In particolare nel tratto di mare a sud di Giovinazzo, e appena meglio, a nord al confine con Molfetta. L’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, con gli ultimi monitoraggi che si riferiscono ai primi 15 giorni di luglio, pone il colore rosso sulle zone interessate dal fenomeno. Ovvero calcola la presenza di 20mila particelle per ogni litro di acqua. Quindi considera elevato il rischio sanitario seppur transitorio. I consigli per evitare il contatto accidentale con l’alga tossica, rimangono sempre gli stessi. E cioè di evitare di stazionare lungo le coste rocciose durante le mareggiate.