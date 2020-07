Il ricordo di Michele Fazio, vittima innocente di mafia

«Il giorno in cui hanno arrestato gli assassini di nostro figlio abbiamo riaperto le finestre della nostra casa per respirare, finalmente il profumo della libertà». Sono stati Pinuccio e Lella, i genitori di Michele Fazio, vittima innocente di mafia a dirlo, nel corso della commemorazione che si è tenuta a Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele, in occasione del 19esimo anniversario dell’omicidio. Ad organizzare la manifestazione, il presidio giovinazzese di Libera intitolato proprio a Michele Fazio. I genitori del 16enne ucciso in largo Amendoni, a Bari Vecchia il 12 luglio del 2001, mentre rientrava a casa, hanno voluto ripercorrere i drammatici momenti di quella serata. Gli spari, il gelo piombato in un solo istante in casa, il figlio morto per strada e tutti gli affiliati ai clan locali che si allontanavano tra le grida di aiuto di mamma Lella rimaste inascoltate. «Da quel momento ci siamo chiusi in casa – ha raccontato Lella – le nostre finestre sono rimaste sempre chiuse. Tutti sapevano chi aveva commesso l’omicidio, ma nessuno parlava. Intorno a noi, dove abitiamo, dimorano molte delle famiglie malavitose di Bari. Eppure non ci siamo mai fatti coinvolgere. Anche noi abbiamo chiuso gli occhi per tutto il tempo. Fino alla tragedia». Superati i momenti del dolore più acuto, con l’aiuto del loro parroco, e soprattutto dopo l’arresto degli assassini di Michele, giovanissimi anche loro, per Pinuccio e Lella è cominciata una nuova vita. «Il nostro percorso – ha detto Pinuccio- è quello di aiutare tutti i giovani a non cadere nelle maglie delle organizzazioni criminali. Perché l’unico destino che aspetta chi delinque, è o la galera oppure quello di morire ammazzato. Per questo andiamo nelle scuole e ovunque ci chiamano, per testimoniare ai giovani quali sono i pericoli che si corrono con qualsiasi tipo di contatto con la criminalità organizzata». La serata dedicata al ricordo di Michele Fazio, è stata anche occasione per raccontare sulla diffusione dei gruppi criminali in tutta l’area metropolita di Bari. A questo ci ha pensato Domenico Mortellaro, criminologo e profondo conoscitore delle dinamiche mafiose baresi.«Non c’è nessuna sentenza che dica di Giovinazzo come città mafiosa – ha detto – ma è anche vero che a soli 8 minuti dalla nostra città, le bande criminali fanno affari, si scontrano, cercano di imporre la loro legge. Ed è per questo impensabile che alcune ricadute non avvengano anche su Giovinazzo». Il grande affare delle cosche baresi è il traffico di sostanze stupefacenti. «È la cassa continua dei clan – ha detto Mortellaro – Quei traffici sostengono non meno di 1500 famiglie. A loro sono assicurati stipendi settimanali, sostegni legali, e tutto quello che possa servire al loro sostentamento». Come ricade tutto questo su Giovinazzo? «Nella nostra città – ha continuato il criminologo - il giro d’affari dello spaccio delle sostanze stupefacenti si aggira intorno al milione e mezzo di euro l’anno. E questi sono dati in possesso della Questura.Un business che fa gola ai clan, nonostante sul nostro territorio non ci siano famiglie criminali riconosciute come tali». E poi la conclusione. «Ogni spinello comprato ha lo stesso costo di un proiettile. Proprio come uno di quelli che ha ucciso Michele Fazio».