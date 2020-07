Cattivi odori e degrado in località la Trincea

Una lettrice, che firma la sua missiva con nome e cognome, ci segnala lo stato di degrado in cui si trova un pezzo di spiaggia cittadina. Il tratto «incriminato» è quello compreso tra il chiosco di Supertele e Amore e iodio, in località «la Trincea», piuttosto frequentato da famiglie di bagnanti. «Appena si scendono le scale - scrive - e per diverse decine di metri quadri c'è un odore di urina insopportabile e talvolta anche escrementi. Non è sicuramente una situazione piacevole e adatta alle famiglie e alle persone che ci vengono per stare al mare». quello che la lettrice chiede è un intervento di pulizia «possibilmente regolare e misure dissuasive come una forte luce che impedisca di nascondersi per fare i propri bisogni, e per finire un'opera di sensibilizzazione dei cittadini». La segnalazione la lettrice l'ha voluta inviare anche all'amministrazione comunale.