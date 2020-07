Vasta operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza

Antiriciclaggio. È questo il motivo che ha indotto i Finanzieri del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari - su delega della Procura della Repubblica di Bari – di dare esecuzione a 53 decreti di perquisizione locale, domiciliare e personale, nei confronti di altrettanti soggetti, persone fisiche e imprese. L’inchiesta riguarda l’illecita gestione di quattordici sale VLT (Video Lottery Terminal), distribuite tra Bari città e la sua provincia oltre che nella Bat. Tutte le attività oggetto di indagine, sarebbero riconducibili ai componenti di una famiglia barese storicamente attiva nel settore del gioco, e legata ad un noto clan criminale. Dall’indagine preliminare sarebbe emerso che alcune delle sale gioco, verrebbero utilizzate per il compimento di varie attività illecite sia attraverso l’intestazione delle vincite a persone compiacenti (intestatari fittizi/prestanome) anziché ai reali vincitori, che mediante la cessione di ticket vincenti a soggetti non giocatori che li acquisterebbero per riciclare denaro contante nella loro disponibilità. Per la ricostruzione del «giro d’affari», sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, disposti dalla Procura delle Repubblica di Bari.