Le chianche della piazza ricoperte di resina, a lavarle ci pensano i «volonterosi»

Non ne potevano proprio più di quella sostanza collosa che persisteva sotto gli alberi lungo il perimetro di Piazza Vittorio Emanuele. Con quel senso di sporcizia che proprio non si addice al salotto buono della città. E così armati di pompa e con getti di acqua, hanno provato a lavare le chianche. Un intervento da «volontari», messo in atto dai soci di un circolo che ha la sua sede proprio in piazza, seguito, forse casualmente, da quello di un idrante «professionale» adibito al lavaggio delle strade. Ma quella sostanza appiccicosa fa presto a riformarsi. È il frutto dell’azione di afidi e acari che si posano su i rami e sulle foglie dei «Prunus», in particolare, che fanno precipitare a terra una sorta di resina. Si tratta di alberi ammalati, come anche gli oleandri, che avrebbero bisogno di cure e di potature fatte ad arte, pena la quasi certa possibilità di vederli morire. La cura del verde passa anche per queste azioni, ancor di più in una piazza che è il centro della città. E di alberi ammalati l’intera città ne è piena.