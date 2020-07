Cade un pesante cancello urtato dal tir in manovra

Un mezzo pesante all’interno del nodo intermodale di Giovinazzo mentre era in manovra ha abbattuto un pesante cancello. Quello del vecchio ingresso e per questo in disuso. L’impatto, l'autista avrebbe perso il controllo del rimorchio, è avvenuto all’interno dell’area, facendo cadere il cancello verso l’esterno e abbattendosi su un Mercedes classe A che la proprietaria aveva parcheggiato in quel punto solo pochi minuti prima. per questo lo spavento della donna che era in compagnia della figlia. Ingenti i danni subiti dalla vettura, la parte anteriore è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale per verificare quanto accaduto e accertarsi sulla incolumità delle persone che si trovavano sia all’interno che all’esterno dell’area.