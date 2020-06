Bicchieri in plastica, cartacce e tanta immondizia nei luoghi della movida

«Divieto di consumare bevande, in bottiglie e in bicchieri di vetro, in particolare nella zona compresa tra il Lungomare Marina Italiana , il Lungomare Esercito Italiano compreso il centro storico». Così recita l’ordinanza a firma del sindaco pubblicata alla fine di maggio scorso che imponeva ai locali pubblici di servire bibite d’asporto solo in contenitori di plastica. Un provvedimento che ha lasciato molti dubbi e le cui conseguenze sono diventate più che visibili, come testimonia una fotografia «girata» da un nostro lettore, scattata ieri mattina intorno alle 8. La località è la «Torretta». Come è più che evidente quei contenitori di plastica, bicchieri in particolare, invece di essere smalti negli appositi contenitori, sono finiti per strada. «Ecco una piccola parte dello spettacolo come risultato della movida serale giovinazzese – ci scrive - E tutto questo finisce quotidianamente in acqua, che dovrebbe essere il bene primario da salvaguardare. Cosa si aspetta a revocare le licenze di somministrazione di bevande se gli stessi esercenti non si danno una mossa».