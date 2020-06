L’Osservatorio: «Giovinazzo è nei rapporti periodici dalla Dia per le infiltrazioni mafiose

«C'è del marcio a Giovinazzo» così intitola un post pubblicato sulla propria pagina l’«Osservatorio per la legalità e per la difesa del bene comune». Il riferimento è ai fatti che hanno visto la scorsa settimana quattro arresti tra cui due carabinieri in servizio nella locale stazione.

«Sapevamo che la nostra realtà cittadina è da anni attenzionata dalla DIA – scrive l’Osservatorio - Avevamo anche il fondato sospetto che Giovinazzo non fosse esattamente quell'isola felice che ci viene descritta. Non immaginavamo però che i clan mafiosi avessero addirittura allungato i loro tentacoli fin dentro la nostra caserma dei carabinieri».

L’associazione si unisce al coro di dissenso e frustrazione che circola da giorni in città. «Ritornano profetiche – si legge ancora nel post - le parole dell'allora procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia, dott. Pasquale Drago, che in un convegno promosso dall'Osservatorio e da Libera nell'aprile del 2017, proprio sulla infiltrazione della criminalità organizzata, chiuse la sua relazione chiedendo che fossimo noi cittadini a difendere il territorio. Per qualcuno quelle parole risuonarono strane, ma i fatti di questi giorni dimostrano chiaramente che ciascuno deve sentirsi responsabile della propria Comunità».

Ma parlare di mafia a Giovinazzo è un po’ troppo per l’ex comandante della stazione dei Carabinieri Antonio Galizia. Anche il luogotenente, in pensione proprio nel periodo in cui sono state avviate le indagini, vuole dire la sua, e lo fa dal suo profilo facebook.

«Ora dico basta – scrive - Finiamola con questa storia della mafia perché non ci crede nessuno. Finiamola di sbattere i mostri in prima pagina». Per Galizia i due militari sono solo «due stupidi imbecilli che si sono fatti raggirare da un millantatore e hanno commesso errori gravi sotto ogni aspetto, ma non possono essere definiti mafiosi». Il rammarico, ma anche la rabbia di Galizia è che la caserma che lui ha condotto per oltre 20 anni sia collegata alla mafia. «Stiamo attenti - scrive - a definire l'errore e la miseria umana di due Carabinieri stolti per mafia. Chi parla di mafia senza capire la parola mafia è in mala fede. Non difendo nessuno ma chi sbaglia deve pagare senza se e senza ma». Galizia del resto si assume le responsabilità di quel che dice. «Inventare la mafia per fare notizia non è onestà, non è corretto - conclude - A Giovinazzo non c'è la mafia e chi la racconta sa di mentire ed è meno onesto di chi ha sbagliato con errori gravi. Io sono sicuro che qualcuno non sta dicendo la verità». Nel frattempo i quattro arrestati, tutti in regime di custodia cautelare in carcere, sarebbero stati sottoposti a interrogatorio di garanzia. Il prosieguo delle indagini tenterà di far luce su una vicenda che presenterebbe numerosi aspetti non del tutto chiariti.