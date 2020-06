Arresti di giovedì scorso: le reazioni di SI e Pva

Sgomento, incredulità, preoccupazione. Sono questi i termini più usati dalla gente comune sui social, ma anche dai partiti e movimenti politici, lasciati a commento dei fatti di giovedì scorso. Giornata che rimarrà impressa nei giovinazzesi per via degli arresti dei due Carabinieri e degli altri due soggetti, uno dei quali un conosciutissimo e insospettabile commerciante.

«Giovinazzo – scrive Sinistra italiana - è una piccola comunità, che ha vissuto sempre in dignità e tranquillità che si ritrova d'improvviso senza un presidio fondamentale su cui contare, quello della Caserma dei Carabinieri. La vicenda diventa davvero pericolosa in una città che era purtroppo già abituata a non vedere una volante a controllarne le strade dopo le 8 di sera, e che ora scopre addirittura che alle spalle di uno dei suoi punti di riferimento non c'erano le istituzioni ma i tentacoli della mafia». Occorre ricordare però, che la presunzione di innocenza in questo momento delicato deve sempre prevalere.

«Quanto sta emergendo in queste ore toglie quasi il fiato – scrive Primavera alternativa - Al di là degli sviluppi giudiziari, quello tratteggiato dagli inquirenti, il cui lavoro sosteniamo convintamente, è uno scenario inquietante che sembrerebbe protrarsi senza soluzione di continuità addirittura dal 2012».

Non mancano, nei commenti dei due soggetti politici, i riferimenti all’azione amministrativa degli ultimi anni. «Ringraziamo le istituzioni che hanno indagato per scoprire la trama che veniva tessuta alle nostre spalle – scrive SI - ma al tempo stesso ci chiediamo come fare a sentirci tranquilli in una città dove sembra che vada sempre tutto bene e dove il primo commento ufficiale viene speso per osannare il comandante "Ultimo" e non per chiedere l'intervento immediato del Prefetto». Primavera alternativa incalza: «In questo doloroso momento vorremmo solo dirvi, anzi dirci, che la legalità, il rispetto delle regole, la lotta alle opacità e alla “mala gestio” amministrativa continueranno ad essere la stella polare della nostra azione politica».

«Coraggio e verità», «fiducia e giustizia» è quello che i due soggetti politici chiedono per venire fuori dalle secche in cui la città di Giovinazzo sembra essersi arenata per via di una vicenda che sarà ancora tutta da chiarire.