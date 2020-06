Un brutto risveglio

Non accade tutti i giorni. E non accade dovunque. Ma è accaduto a Giovinazzo.

È stato un brutto, pessimo risveglio quello di giovedì mattina per la città. Quell’isola che abbiamo voluto sempre considerare felice, è stata avvolta improvvisamente dalla cronaca, di quella di cui non avremmo voluto parlare o di quella che abbiamo sempre preferito non vedere. Due militari dell’Arma arrestati, dai loro stessi colleghi, assieme ad un pregiudicato e ad un uomo apparentemente normale. Il tutto avvolto in una unica matassa criminale, stando alle notizie, assai lucrosa, e perciò costosa. Lunga, soprattutto, lunga parecchi anni.

E adesso non si può fare a meno di chiedersi: ma dove eravamo? Cosa capivamo? Cosa guardavamo?

Per mesi e per anni c’è stato chi ha intrattenuto rapporti inconfessabili con tutori dell’ordine assai costosi. Ma quanto guadagnava per potersi permettere simili, continue elargizioni? Per mesi e per anni? Qual è il reale giro del malaffare in questa città?

Ma soprattutto: quanto e come siamo avvertiti che c’è anche un altro mondo, il «mondo di sotto»?

Perché se non ci chiediamo – e sul serio – quanto è grande, penetrante quel mondo, fin dove riesce ad arrivare la «Giovinazzo nera» , allora c’è un rischio, un rischio vero anche per l’altra Giovinazzo: quella che fortunatamente esiste e campa del suo, onestamente, alla luce del sole.

E allora è il caso di farla finita con le frasi ad effetto, con i luoghi comuni. Il tutto ad uso e consumo dei social, dei benpensanti di turno, del «vogliamoci bene». E’ il caso di aprire gli occhi. Di credere davvero nelle forze dell’ordine, di aiutarle a fare pulizia. Là dove occorre: senza tentennamenti e senza indulgenze.

Soprattutto nella luce, nella chiarezza. A ragione, è stato detto in passato che «la luce del Sole è il più potente dei disinfettanti».

Mai come adesso questa quasi ovvietà si rivela tanto vera come nell’attuale momento di Giovinazzo. A patto che ognuno di noi si impegni a irradiarla in tutti i modi possibili: con lampade, fiaccole o lumini. L’importante è condividere questo bisogno. Assieme.