Infedeli dal 2012? Lo dovrà chiarire la Magistratura

Intercettazioni ambientali, riprese filmate, così è stato costruito il quadro accusatorio nei confronti dei due Carabinieri arrestati ieri a Giovinazzo, insieme ad altri due soggetti, uno dei quali un insospettabile commerciante, dalla Direzione Distrettuale Antimafia con il sostituto procuratore Federico Perrone Capano e il Gip Marco Galesi a guidare le indagini. Emergono anche nuovi particolari. I due militari, Antonio Salerno e Domenico La Forgia, entrambi in servizio nella locale Stazione avrebbero ricevuto una sorta di stipendio mensile dal clan barese dei Di Cosola, a aprtire dal 2012, prima di 1000 euro, negli ultimi tempi ridotti a 500 euro, accompagnati da regali come televisori e accessori casalinghi. Tutto per fornire informazioni sulle attività antimafia dell’Arma in corso, con soffiate o ritardando la trasmissione degli atti. Per un giro di denaro che è stimato in 400mila euro. A far da tramite tra i due militari e l’esponente locale del clan Mario Del Vecchio, volto noto alle forze dell’ordine, era il commerciante, G. G. incensurato e per la sua posizione, un insospettabile. Tutti dovranno chiarire la loro posizione davanti ai magistrati. «Quanto accaduto in queste ultime ore, non può certamente lasciarci insensibili, ma ci deve rendere fiduciosi – scrive sul profilo face book il sindaco Tommaso Depalma a commento dei fatti appena accaduti - Ci sono forze dell'ordine che non hanno timore di indagare anche dentro loro stesse. Ovviamente, non conoscendo nulla del quadro investigativo e di quello probatorio, circa i reati contestati alle persone coinvolte, guardiamo con fiducia verso chi dovrà vederci chiaro e dovrà far prevalere un reale e concreto senso di giustizia».