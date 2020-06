Trovato in mare un uomo senza vita

Quella corda piuttosto lunga annodata intorno al collo non lascerebbe dubbi. Potrebbe trattarsi di un gesto estremo quello compito dall’uomo trovato ormai defunto in mare nel tratto compreso tra la località «Torretta» e una struttura turistico ricettiva con annessa spiaggia attrezzata. A dare l’allarme è stato un pescatore amatoriale che da bordo della sua imbarcazione ha avvistato il corpo. Le sue segnalazioni sono state colte da una bagnante che ha avvertito subito la Guardia Costiera e la Polizia locale. Gli agenti e i militari, con l’ausilio di un gommone non hanno potuto far altro che trasportare a riva il corpo esanime, che tra le altre cose si presentava vestito di tutto punto. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, un 73enne di Giovinazzo, sarebbe rimasto in acqua per poche ore. Il corpo non presentava alcun segno di decomposizione. Forse è arrivato in quel tratto di mare trasportato dalle correnti. Da dove sia arrivato e perché era in acqua in quelle condizioni, sarà un rebus che dovranno risolvere gli inquirenti. «Aspettiamo l’autopsia che dovrebbe essere prevista già per domani – ha affermato il comandante della Guardia Costiera Michele Burlando – L’esame autoptico potrà dare risposte a molte domande».