I giochi per i bambini all’interno della villa comunale, oggetto di atti vandalici, archetti che proteggono e adornano la Greenway cittadina divelti. Sono atti vandalici che fanno andare su tutte le furie il sindaco Tommaso Depalma. «Ora basta - dice – altrimenti chiudiamo tutto. Siamo stanchi e amareggiati». I giochi sono in uso a bambini di 6 anni di età, sono stati ritrovati spezzati probabilmente a causa dell’uso improprio che ne è stato fatto da parte di adulti di altra stazza e di altro peso. «Ogni giorno Giovinazzo si sveglia portando alla luce episodi di inciviltà diffusa con danneggiamenti vari, il più delle volte a panchine, giochi per bambini, bagni pubblici, fontanelleper abbeverarsi, segnaletica stradale e tanti altri arredi urbani – ha detto ancora Depalma - E nemmeno le telecamere, che pur ci sono e sono anche segnalate ed in evidenza, bastano a fermare questi gesti deplorevoli e ingiustificati. Ma lo sdegno e il disappunto, mio e di quella parte di Giovinazzo sana che invece tiene alla propria città».Lo sdegno del primo cittadino è verso chi compie gli atti vandalici e anche verso chi si disinteressa e girandosi per non vedere. «Si sperava che la tragedia del Covid-19 potesse cambiare le persone – è l’amaro commento di Depalma – e invece neanche la più cruenta delle lezioni è bastata per cambiare in meglio le persone. Ora, però, sono stanco. Se non vedo un cambiamento e un’inversione di tendenza sana e consapevole, potrei anche decidere di chiudere le aree giochi e gli spazi a verde della città. E non sarebbe giusto nei confronti di quei bambini che non hanno fatto nulla di male. Mi auguro che insieme al vaccino anti Covid venga trovato anche quello contro la stupidità della gente. Ma su quest’ultimo ho seri dubbi».