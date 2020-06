Sorpresi dalla Polizia Stradale di Ruvo di Puglia in possesso di marijuana: arresto e denuncia

Nella tarda serata di ieri, i poliziotti di un equipaggio del Distaccamento Polizia Stradale di Ruvo di Puglia hanno arrestato un pluripregiudicato 21enne e denunciato un pregiudicato 20enne, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti, in transito in un’area di servizio sulla Statale 16 bis, in agro di Giovinazzo, stavano facendo i consueti controlli, quando hanno fermato e controllato un’autovettura con due persone a bordo.

L'evidente stato di agitazione del passeggero ha incuriosito gli agenti che hanno approfondito i controlli, rinvenendo un sacchetto ben occultato sotto il sedile dello stesso passeggero.

Il "fagottino" conteneva quattro involucri di sostanza stupefacente che, da analisi della Polizia Scientifica, è risultata essere marijuana per un peso di 237 grammi.

Pertanto, il passeggero è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente; conducente è stato denunciato in stato di libertà.