Una frenata improvvisa e la caduta dalla moto, donna in coma

La rinuncia ad un sorpasso azzardato, unito alla velocità sostenuta, e una frenata improvvisa. Sarebbero queste la cause dell’incidente che, nella serata di domenica, ha visto protagonista una moto di grossa cilindrata lungo al ex statale 16, su cui viaggiava una coppia di origini molfettesi. Sarebbe questa, secondo una prima ricostruzione degli agenti di Polizia locale, la dinamica del sinistro che come conseguenza ha avuto il ricovero in prognosi riservata del passeggero, una donna di età compresa tra i 45 e i 50 anni. La frenata improvvisa avrebbe fatto sbalzare di sella la donna che, a giudicare dai traumi riportati e nonostante indossasse il casco, avrebbe urtato con il volto l’asfalto. Sul posto, davanti agli ingressi di Riva del Sole, luogo dell’incidente, insieme alla Polizia locale, anche i Carabinieri e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasportato la donna al centro traumatologico del Policlinico di Bari. Secondo le ultime informazioni, sarebbe in stato di coma. Il conducente della moto è rimasto illeso.