Minacciato il sindaco di Maruggio. La solidarietà di Depalma

Un sindaco sotto attacco. Ignoti hanno depositato un pacco contente esplosivo davanti all’abitazione della madre del primo cittadino di Maruggio in provincia di Taranto, Alfredo Longo. Subito è scattata la denuncia del vile atto e la solidarietà di Avviso Pubblico, l’associazione nazionale dei Comuni Italiani. Come denunciamo da quasi dieci anni - scrive il sindaco di Molte Sant’Angelo e coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo D’Arienzo - gli atti intimidatori registrati in Puglia negli ultimi anni fanno emergere una situazione allarmante. Sentiamo il bisogno di chiedere ancora una volta una maggiore presenza dello Stato al fianco degli amministratori minacciati. Non possiamo lasciarli soli, perché quando minacciano e intimidiscono un Sindaco, non si colpisce soltanto una singola persona, ma un'intera comunità, la civile convivenza, la democrazia». La piena solidarietà la esprime anche il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. «La mia più affettuosa vicinanza all’amico e collega Alfredo Longo- scrive - Ci sono passato, so cosa significa sentirsi minacciati e soprattutto so cosa significa vedere i luoghi dove vivono i propri affetti e i propri cari attenzionati da questi balordi. Conosco il lavoro di Alfredo, un uomo che si prodiga per una bellissima comunità qual è quella di Maruggio e sono certo che lui, insieme con la sua gente, facendo leva proprio su quel bellissimo senso civico dei nostri territori, supererà questo momento e continuerà a lavorare con quel profondo impegno che finora ha avuto per la sua città».