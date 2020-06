Ancora fiamme nelle discariche pugliesi

Una colonna di fumo nero visibile dalla costa. Sembrerebbe essere causata dall'incendio che si è sviluppato in un impianto di compostaggio di rifiuti a Palo del Colle. «Che succede? - si chiede Sinistra Italiana - quattro incendi in poche settimane in altrettante discariche pugliesi non possono essere un caso». Prima Giovinazzo, poi ad Andria e adesso a Lucera e Palo del Colle. «E' frutto del caso? - è la domanda di Nico Bavaro, segretario regionale di SI - io continuo a non crederci. E continua il silenzio delle istituzioni su vicende che dovrebbero allarmare tutti».