Non solo la ciclabile Giovinazzo - Molfetta nei piani della Regione

Sono in tutto 15 i progetti che la Regione ha ammesso a finanziamento, ancora in via provvisoria, per la realizzazione di percorsi ciclabili o ciclopedonali in aree urbane o sub urbane. Per un massimo di 800mila euro per ogni progetto, che si raddoppiano nel caso in cui tali progetti sono stati presentati in forma associata. Come è il caso della Molfetta – Giovinazzo che ha potuto vedersi stanziare 1,5 milioni di euro. Il totale dell’investimento regionale ammonta in totale a 13,8 milioni di euro. «Questo provvedimento – è stato il commento rilasciato all’Ansa dall’assessore ai trasporti e alla mobilità della Regione, Giovanni Giannini - ha un forte valore simbolico. Nel momento storico in cui ci troviamo, propone forme di mobilità urbana alternativa al trasporto pubblico collettivo, verso il quale permane un certo scetticismo dell'utenza. E' fondamentale incentivare la mobilità sostenibile in particolare nei centri urbani, tanto per gli spostamenti abitudinari (casa-lavoro, casa-scuola) quanto per il tempo libero, e conquistare nuovi utenti ai quali offrire percorsi ciclabili sicuri, moderni e, laddove è possibile, capaci di valorizzare il patrimonio ambientale». Nel frattempo la Regione aspetta lo sblocco di ulteriori 9,4 milioni di euro per finanziare atri 10 progetti.