«E’ il momento della natura». È lo slogan per il 2020 della Giornata Mondiale per l’Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite e che si è celebrata ieri e come ogni anno dal 1972 il 5 giugno. Ma per la natura, la campagna in particolare, quella che circonda Giovinazzo, non sembra sia ancora arrivato il momento. Rifiuti lasciati in ogni dove, come testimoniato da Led con un lungo reportage fotografico pubblicato sulla pagina social dell’associazione, la soffocano. «Le immagini parlano da sole», commentano. Le fotografie mostrano i campi nelle zone di Lama Castello, lungo la via delle Carrare, in contrada Macchia Trappeto, lungo la 16 bis. «Ovviamente – scrivono i soci di Led – abbiamo già avvisato le autorità competenti, confidando in un loro pronto intervento».