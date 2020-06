Al via la pista ciclabile Giovinazzo – Molfetta

È stato finanziato il progetto che vedrà le città di Giovinazzo e Molfetta unite da una pista ciclabile. Il progetto, che è stato presentato da Molfetta come città capofila lo scorso anno, ha avuto un accredito di 1,5milioni di euro dalla Regione Puglia, grazie ai fondi europei destinati proprio alla realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali. Il percorso messo a punto nel progetto definitivo, prevede la realizzazione della pista ciclabile lungo il tracciato della ex statale 16 per tutto il territorio giovinazzese, per poi, all’altezza della ex cementeria, proseguire lungo la costa fino all’ingresso di Molfetta. Sono previste le costruzioni di rotatorie agli incroci della ex statale con la strada che raggiunge il campo sportivo e all’incrocio con Cola Olidda. Per meglio segnalare il tracciato ciclabile, è previsto l’asfalto di diverso colore e una linea elettrica che porterà energia a pali che sorreggeranno lumi al led di ultima generazione. Sono interventi, secondo il progetto, destinati a migliorare la sicurezza lungo tutto il tratto stradale. «E’ una grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - perché Giovinazzo si dimostra capace di fare sistema considerato che quello finanziato è un lavoro che abbiamo condiviso con il Comune di Molfetta e dimostra che la visione di città e di territorio, che noi rivendichiamo di sostenere da anni e prima degli altri, è una modalità sempre più diffusa e condivisa. Ora vediamo premiata la nostra perseveranza, la nostra capacità di visione e l’idea di fare di queste zone un esempio di vivibilità, di accoglienza e di fruibilità in una modalità sempre più diffusa di posti bellissimi. Luoghi che, grazie a questo tipo di infrastrutture, potranno vedere valorizzata la loro capacità di attrarre turismo e turisti da tutto il mondo perché il Covid-19, di fatto, ha stimolato ancora di piùl’idea di vivere i territori in modalità sempre più green e sempre più a contatto con la natura. Continueremo sempre a lavorare con chi crede in questa visione per rendere la nostra città sempre più apprezzata e innovativa. Ma le buone notizie non finiscono qui, molto presto renderemo noto un altro risultato per noi importante in un’altra nostra battaglia storica e a favore dell’intera collettività».