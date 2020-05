Brucia la discarica di San Pietro Pago

«Non è da escludere l’origine dolosa dell’incendio nella discarica di San Pietro Pago». Lo affermano i Vigili del Fuoco intervenuti nel primo pomeriggio per domare le fiamme che hanno preso piede all’interno del sito. Fiamme che sarebbero partite tra buste di plastica e materiale legnoso, probabilmente scarti di potature. Fiamme, che hanno coinvolto un mezzo meccanico andato distrutto, difficili da domare in poco tempo visto il materiale messo a dimora nella discarica, che con il tempo e la decomposizione produce gas e quindi brucia con insistenza. Tanto che i Vigili del fuoco, arrivati in forze, hanno chiesto al sindaco Tommaso Depalma per contattare proprietari di autocisterne e pale meccaniche per bagnare e rimuovere la massa di rifiuti in modo da soffocare le fiamme. «L’intervento non sarà di breve durata – il commento dei Vigili del fuoco – è assai probabile che si dovrà lavorare per tutta la notte, grazie anche alle 4 autocisterne private e alle 2 pale meccaniche arrivate sul posto a supporto dei nostri mezzi». Sul luogo dell’incendio anche la Polizia locale e i Carabinieri, insieme al sindaco e assessori. La discarica di San Pietro Pago è chiusa all’abbancamento di rifiuti, è in attesa dei lavori di messa in sicurezza a cura della Regione che ha stanziato oltre 4 milioni di euro. All’interno non esistono allacci elettrici. L’unica attività attualmente in essere l’estrazione del biogas. I gruppi elettronici utilizzati per questa operazione, sono comunque lontani dal luogo dell’incendio e sorvegliati da un guardiano. È stato proprio l’addetto a dare l’allarme.