Peppino impastato ucciso 42 anni fa

Quei cento passi che separavano l’abitazione di Peppino Impastato da quella dei boss mafiosi. Quei cento passi che sono stati la condanna a morte per il giornalista di Cinisi in provincia di Palermo ucciso il 9 maggio di 42 anni da «cosa nostra». Quei cento passi sono diventati un simbolo per chi lotta contro la mafia e per chi fa informazione, nonostante tutto. Nonostante le minacce, nonostante le querele temerarie, nonostante tutti i tentativi di mettere il bavaglio a chi crede nell’articolo 21 della nostra Costituzione. Quello che recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Mai come negli ultimi anni quell’articolo, che è sinonimo di libertà di espressione, è stato calpestato, proprio in Italia. Tanto che per la libertà di stampa siamo al 77esimo posto nella classifica stilata da Reporter senza frontiere. E continuiamo a scendere. Oggi più che mai è essenziale ricordare Impastato e il suo sacrificio, che è anche il sacrificio di tutti quei giornalisti che nel mondo, per amore del loro lavoro e per non essere scesi a compromesso, hanno perso la vita.