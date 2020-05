Le truffe non si fermano mai

Dal sito internet dell’Inps: «L'ente avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro. Si invitano tutti gli utenti ad ignorare le mail che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps. Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili». Dopo le grandi difficoltà che le partite Iva hanno dovuto affrontare per accedere al sito internet dell'ente, sia per gli attacchi hacker che per la grande quantità di dati che i server hanno dovuto «lavorare» in poco tempo, adesso si scopre il tentativo di truffa ai danni di chi aspetta il sostegno economico messo a disposizione per far fronte alla crisi economica conseguenza della chiusura delle attività lavorative per il Covid 19. Evidentemente al fianco di una Italia solidale, nell'ombra agisce chi vuole approfittare con ogni modo delle misure messe a disposizione dal «Cura Italia».