Assunzioni agevolate per le donne vittime di violenza di genere

L’Inps, con la circolare n. 53 del 15 aprile 2020, fornisce indicazioni operative per la fruizione di uno sgravio contributivo in favore delle cooperative sociali che hanno assunto, con contratto a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio. La misura dell’agevolazione esclude i premi e contributi dovuti all’Inail.

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, ed ha durata massima di 36 mesi dalla data di assunzione.

Possono accedere dell’agevolazione economica esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991. Per «cooperative sociali» s’intendono le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi. Tutto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L’incentivo spetta quindi per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri anti-violenza ed infine dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2013.

La finalità sicuramente socio culturale è estremamente importante ai fini del non abbandono e della reintegrazione in una vita «normale» nonostante i postumi di una vicenda assai delicata nella vita di una donna che ha subito violenza e che riesce a denunciare. Il passo fondamentale ed ancora difficile da attuare è la presa di coscienza da parte di una donna dei soprusi subiti e di conseguenza la fiducia riposta nelle istituzioni che non sempre porta la donna a denunciare, vuoi anche per un senso di vergogna.

A ciò si aggiunge il rinnovo anche per l'anno 2020 del bonus assunzioni donne, un incentivo per le nuove assunzioni in favore di imprese e datori di lavoro che assumono donne, previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11 della Legge 28 giugno 2012 n.92.

L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% per i datori di lavoro che assumono donne con contratto di lavoro subordinato.

La durata dell’agevolazione circa il versamento dei contributi varia a seconda del tipo di contratto di lavoro stipulato tra datore di lavoro e la donna lavoratrice, ovvero 12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.

Se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione del 50% dei contributi previdenziali obbligatori INPS è prorogata per ulteriori 18 mesi a partire dalla data di assunzione.

Una delle condizioni per fruire di questo inventivo è quello di essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.