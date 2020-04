Nasce «La forza delle donne» associazione contro la violenza di genere

L’Istat stima in 7 milioni le donne vittime di violenza fisica o sessuale. Sono alcuni dei dati del Rapporto Eures 2019 su “Femminicidio e violenza di genere”, secondo cui a crescere sono soprattutto i femminicidi commessi in ambito familiare/affettivo, dove si consuma l’85,1% degli eventi. Ma sono in aumento anche le vittime femminili della criminalità comune.

A fronte di una tale realtà è nata «La forza delle donne», un’associazione presieduta dall’Avv. Krizia Colaianni e fatta di donne con un passato ed un presente difficile, le quali armate di coraggio urlano a gran voce: “Basta alla violenza” in tutte le sue forme!

Abbiamo scelto di non stare più in silenzio in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire violenze, sofferenze e umiliazioni. Abbiamo compreso quanto il modo migliore per cambiare le cose fosse iniziare da se stesse.

Guardare indietro ci faceva troppo male, guardare avanti ci faceva troppa paura, abbiamo scelto, quindi, di guardarci accanto e vi abbiamo ritrovato altre donne...è allora che abbiamo iniziato a sentirci più comprese, più forti e mai più sole. Abbiamo imparato a condividere gioie e dolori, debolezze e forze, riconoscendo nell’aiuto condiviso la chiave giusta per ritrovare in noi stesse il coraggio perso.

Da qui nasce il progetto «Quando l’amore non è amore. Incontro con la psicologa», portato in diverse sedi come una sorta di tour.

Negli incontri-confronti intervengono diverse figure professionali, in primis vengono analizzati gli ultimi dati sui femminicidi che riconducono a dei numeri impressionanti basti pensare che dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner. Sono alcuni dei dati del Rapporto Eures 2019 su «Femminicidio e violenza di genere», secondo cui a crescere nel 2018 sono soprattutto i femminicidi commessi in ambito familiare/affettivo (+6,3%, da 112 a 119) - dove si consuma l'85,1% degli eventi con vittime femminili - ma anche le vittime femminili della criminalità comune (17 nel 2018 rispetto alle 15 dell'anno precedente); diminuiscono invece gli omicidi maturati negli ambiti «di prossimità» (da 13 nel 2017 a 6 nel 2018 le donne uccise da conoscenti, in ambito lavorativo o di vicinato).

In questo periodo di emergenza la violenza non è andata in quarantena!!! La quarantena sta mettendo a dura prova quelle donne che sono già vittime di violenza dei loro compagni e che ora con l’emergenza coronavirus sono costrette a viverci a stretto contatto tutto il giorno.

A livello nazionale i numeri riportano un calo delle chiamate ai centri antiviolenza e di denunce del 55,1% durante l’emergenza Covid19. Dall’ 8 al 15 marzo del 2019 le chiamate al 1522 sono state 1.104, nelle stesse settimane di marzo di quest’anno si è passati a 496.

I numeri delle chiamate sono diminuite e anche le denunce, ma questa non è una buona notizia! Questo ci dimostra l’acuirsi dei casi di violenza e l’impossibilità di chiedere aiuto da parte delle donne.

Noi non ci fermiamo, continuiamo a dire no alla violenza! il team la forza delle donne.

L'associazione, che ha sede a Santo Spirito in via Fratelli Mannarino al numero 45 ha come riferimenti telefonici quello dell'avvocato Krizia Colaianni 3295885354 e della psicologa Angela Noviello 3200337361