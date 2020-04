Disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali per Pasqua e Pasquetta

«Considerato che perle imminenti festività di Pasqua e Pasquetta e al fine di evitare spostamenti legati alle note tradizioni di scambi di auguri, riunioni familiari e transito verso le residenze di campagna o al mare, si ritiene necessario rinforzare le misure di contenimento in atto». È quanto si legge nell’ordinanza a firma del sindaco Tommaso Depalma che ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi i supermercati per i giorni 12 e 13 aprile. Chiusure necessarie a scongiurare occasioni di «uscite» per acquisti, con conseguente assembramento e quindi difficoltà di controllo da parte di Polizia locale e Carabinieri. L’ordinanza di chiusura comunque esclude le farmacie e le parafarmacie a cui è però delegata la facoltà di apertura. Come recita l’ordinanza «al Comando di Polizia Locale è affidato il compito di controllare e assicurare il rispetto delle disposizioni. In caso di violazione verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste»